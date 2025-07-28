СМИ: Бундесвер хочет получить дальнобойные беспилотники до 2029 года

К 2029 году Вооруженные силы Германии хотят иметь в своем арсенале первые беспилотные летательные аппараты, способные поражать цели в глубине вражеской территории.

Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на собственную информацию, передает "Европейская правда".

По данным немецкой газеты, Военно-воздушные силы страны направили соответствующий заказ ведущим немецким производителям вооружения и стартапам. Три консорциума уже интенсивно работают над конкретными концепциями.

Airbus Defense объединил усилия с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall – со специалистом по беспилотникам Anduril. По информации газеты, в гонке также участвует мюнхенский стартап Helsing.

Руководитель компании Helsing – Гундберт Шерф – не захотел подтвердить это прямо, однако отметил, что его компания "интенсивно работает над вопросом доминирования в воздухе".

"Мы думаем над тем, как можно преодолеть появляющиеся технологические пробелы", – сказал он.

Helsing уже некоторое время производит боевые дроны, но еще не дроны глубокого удара. Дроны с так называемой способностью глубокого точного удара способны поражать командные пункты, логистические центры или ракетные пусковые установки далеко за линией фронта. В настоящее время немецкие вооруженные силы имеют для этих целей только крылатую ракету Taurus с максимальной дальностью полета 500 км.

Как отмечает газета, Вооруженные силы Германии сейчас стремятся приобрести целый арсенал оружия большой дальности, способного поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Кроме новых крылатых ракет, которые разрабатываются совместно с европейскими партнерами, вскоре свою роль должны сыграть вооруженные беспилотные самолеты, летящие со скоростью, немного меньшей скорости звука, и имеющие дальность полета более 1000 км.

Министерство обороны страны подтвердило подготовку к этому.

"Предварительные обсуждения на эту тему уже ведутся", – ответило министерство на запрос.

Однако оно отметило, что пока не может предоставить никакой информации о "внутренних деталях планирования потенциала".

Как известно, около половины жителей Германии согласны с мнением федерального правительства о том, что Россия представляет угрозу для страны.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждал, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.