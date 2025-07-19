Половина жителів Німеччини вважають Росію загрозою

Близько половини жителів Німеччині погоджуються з думкою федерального уряду про те, що Росія становить загрозу для країни, свідчать дані опитування YouGov.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування наводить DW.

Згідно з опитуванням, 13% респондентів вважають військову загрозу з боку Москви дуже серйозною, а 36% – значною. Навпаки, 30% вважають, що Росія становить лише незначну загрозу, а 14% не бачать жодної загрози.

Розподіл за політичними партіями дуже різкий. Серед прихильників консервативного блоку ХДС/ХСС, лівоцентристських соціал-демократів і зелених 58–62% вважають Росію серйозною або дуже серйозною загрозою.

Близько третини прихильників цих партій не бачать жодної небезпеки або вважають її незначною.

А от виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" 65% вважають, що військова загроза з боку Росії незначна або відсутня, а 29% бачать таку загрозу.

Серед прихильників популістської лівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" лише 33% бачать загрозу, а 51% – ні.

Прихильники соціалістичної Лівої партії розділилися порівну: 48% бачать загрозу, 47% – ні.

Нагадаємо, рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі у червні, підтверджує статус Росії як спільної загрози для всього Альянсу.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон закликав до суттєвого збільшення витрат на оборону країни, зокрема, через загрозу з боку Росії.