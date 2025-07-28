Посол України розповів про переговори з Німеччиною щодо Taurus та іншої далекобійної зброї

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Берлін поступово переходить до нової стадії надання військової допомоги Україні, а також він розповів про переговори з Німеччиною щодо крилатих ракет Taurus.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Макеєв розповів, що Німеччина мала кілька стадій надання військової допомоги Україні:

нульова стадія ("п'ять тисяч шоломів"),

перша стадія ("круговий обмін"),

друга стадія, коли Німеччина почала віддавати техніку напряму в ЗСУ з власних запасів;

третя стадія – виробництво для України.

Тепер, за його словами, Берлін переходить до наступної стадії: замовлення за німецькі гроші зброї для ЗСУ в Україні, в українських виробників, а також спільне виробництво.

"Для цього створені спільні підприємства ключових німецьких компаній та українських компаній. І я дуже сподіваюся, в майбутньому ми перейдемо також на наступний крок: виробництво також спільних продуктів на території Німеччини", – зазначив він.

На уточнювальне запитання, чи може, у контексті спільного виробництва, йти мова про далекобійні ракети, а не тільки дрони, Макеєв відповів, що є низка українських продуктів, які "набагато перевищують Taurus за дальністю, хоча, можливо, не за ефективністю".

"Але це все – предмет розмов. Ми вже звели українських і німецьких виробників. І дуже важливо було бачити дискусії CEO компаній, в тому числі тих, які виробляють далекобійну продукцію, за предметними розмовами на кшталт "а як би нам у вас взяти цю частину, а ми додамо ту частину", – сказав він.

Посол Києва у Німеччині висловив сподівання, що по "далекобійці" та по всіх тих задачах, які поставив президент Володимир Зеленський, "народяться ще нові альянси між українськими та німецькими зброярами".

Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

На початку липня стало відомо, що йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.

А глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль поділився, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Детальніше читайте інтерв'ю із послом: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"