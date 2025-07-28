Посол Украины рассказал о переговорах с Германией по Taurus и другому дальнобойному оружию

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин постепенно переходит к новой стадии оказания военной помощи Украине, а также рассказал о переговорах с Германией по крылатым ракетам Taurus.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Макеев рассказал, что Германия прошла несколько этапов предоставления военной помощи Украине:

нулевой этап ("пять тысяч шлемов"),

первый этап ("круговой обмен"),

второй этап, когда Германия начала передавать технику напрямую в ВСУ из собственных запасов;

третий этап – производство для Украины.

Теперь, по его словам, Берлин переходит к следующей стадии: заказ за немецкие деньги оружия для ВСУ в Украине, у украинских производителей, а также совместное производство.

"Для этого созданы совместные предприятия ключевых немецких компаний и украинских компаний. И я очень надеюсь, что в будущем мы перейдем также к следующему шагу: производство также совместных продуктов на территории Германии", – отметил он.

На уточняющий вопрос, может ли в контексте совместного производства речь идти о дальнобойных ракетах, а не только о дронах, Макеев ответил, что есть ряд украинских продуктов, которые "намного превосходят Taurus по дальности, хотя, возможно, не по эффективности".

"Но это все – предмет разговоров. Мы уже свела украинских и немецких производителей. И очень важно было видеть дискуссии CEO компаний, в том числе тех, которые производят дальнобойную продукцию, по предметным разговорам типа "а как бы нам у вас взять эту часть, а мы добавим ту часть", – сказал он.

Посол Киева в Германии выразил надежду, что по "дальнобойщикам" и по всем тем задачам, которые поставил президент Владимир Зеленский, "родятся еще новые альянсы между украинскими и немецкими оружейниками".

Напомним, в конце мая министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.

В начале июля стало известно, что речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

А глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Подробнее читайте в интервью с послом: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить"