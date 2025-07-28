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Молдова не впустила в країну чеського євродепутата з популістської партії

Новини — Понеділок, 28 липня 2025, 13:31 — Марія Ємець

Молдова відмовилася впустити в країну віцепрезидента популістської чеської партії "Досить!" (Stačilo!), євродепутата Онджея Достала з міркувань нацбезпеки. 

Про це повідомляє чеське агентство ČTK, пише "Європейська правда".

Онджей Достал заявив у своєму X, що отримав відмову у в’їзді на територію Молдови, куди прямував на конференцію консерваторів. 

"Все буває вперше. Можна навіть бути висланим з країни-кандидата на вступ до ЄС, будучи євродепутатом. Демократія у дії", – обурився політик Stačilo!.

Він заявив, що Молдова нібито не впустила також американського консервативного політика Браяна Брауна і представника грецької політсили Нікі Дімоса Тханасоуласа. 

У коментарі ЗМІ Достал повідомив, що все одно візьме участь у заході дистанційно – йому запропонували для цього свій офіс у будівлі парламенту Румунії румунські ультраправі, "Альянс за об’єднання румунів". 

В МЗС Чехії повідомили, що чеське посольство у Кишиневі отримало від молдовської сторони повідомлення про те, що у неділю кільком особам, зокрема чеському громадянину, не дозволили в’їзд в країну з міркувань нацбезпеки. Втім, особу не стали розкривати.

Молдовський портал Cotidianul знайшов інформацію про те, що Достал був серед небагатьох західних політиків, які їздили у Москву на 9 травня, а також критикує західні санкції проти Росії та не схвалює військову підтримку України.

Нагадаємо, Румунія нещодавно заборонила в’їзд меру Кишинева Іону Чебану через контакти з РФ. Крім нього, під заборону потрапили ще двоє громадян Молдови. 

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