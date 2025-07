Молдова не впустила в країну чеського євродепутата з популістської партії

Молдова відмовилася впустити в країну віцепрезидента популістської чеської партії "Досить!" (Stačilo!), євродепутата Онджея Достала з міркувань нацбезпеки.

Про це повідомляє чеське агентство ČTK, пише "Європейська правда".

Онджей Достал заявив у своєму X, що отримав відмову у в’їзді на територію Молдови, куди прямував на конференцію консерваторів.

"Все буває вперше. Можна навіть бути висланим з країни-кандидата на вступ до ЄС, будучи євродепутатом. Демократія у дії", – обурився політик Stačilo!.

Today I VERY SHORTLY visited Chisinau, Moldova. Like other colleagues, who went there to speak at the conservative "Make Europe Great Again" conference.



There is a first time for everything. Even for being deported, as a MEP, from an EU candidate country. Democracy in action🙃… https://t.co/IWYdFjnmUb pic.twitter.com/vlf3TKHZQ4