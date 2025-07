Молдова не впустила в страну чешского евродепутата из популистской партии

Молдова отказалась впустить в страну вице-президента популистской чешской партии "Хватит!" (Stačilo!), евродепутата Онджея Достала из соображений национальной безопасности.

Об этом сообщает чешское агентство ČTK, пишет "Европейская правда".

Онджей Достал заявил в своем X, что получил отказ во въезде на территорию Молдовы, куда направлялся на конференцию консерваторов.

"Все бывает впервые. Можно даже быть высланным из страны-кандидата на вступление в ЕС, будучи евродепутатом. Демократия в действии", – возмутился политик Stačilo!.

Today I VERY SHORTLY visited Chisinau, Moldova. Like other colleagues, who went there to speak at the conservative "Make Europe Great Again" conference.



There is a first time for everything. Even for being deported, as a MEP, from an EU candidate country. Democracy in action🙃… https://t.co/IWYdFjnmUb pic.twitter.com/vlf3TKHZQ4