Молдова не впустила в страну чешского евродепутата из популистской партии

Молдова отказалась впустить в страну вице-президента популистской чешской партии "Хватит!" (Stačilo!), евродепутата Онджея Достала из соображений национальной безопасности.

Об этом сообщает чешское агентство ČTK, пишет "Европейская правда".

Онджей Достал заявил в своем X, что получил отказ во въезде на территорию Молдовы, куда направлялся на конференцию консерваторов.

"Все бывает впервые. Можно даже быть высланным из страны-кандидата на вступление в ЕС, будучи евродепутатом. Демократия в действии", – возмутился политик Stačilo!.

Today I VERY SHORTLY visited Chisinau, Moldova. Like other colleagues, who went there to speak at the conservative "Make Europe Great Again" conference.



There is a first time for everything. Even for being deported, as a MEP, from an EU candidate country. Democracy in action🙃… https://t.co/IWYdFjnmUb pic.twitter.com/vlf3TKHZQ4 – Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 27, 2025

Он заявил, что Молдова якобы не впустила также американского консервативного политика Брайана Брауна и представителя греческой политсилы Ники Димоса Тханасоуласа.

В комментарии СМИ Достал сообщил, что все равно примет участие в мероприятии дистанционно – ему предложили для этого свой офис в здании парламента Румынии румынские ультраправые, "Альянс за объединение румын".

В МИД Чехии сообщили, что чешское посольство в Кишиневе получило от молдавской стороны сообщение о том, что в воскресенье нескольким лицам, в частности чешскому гражданину, не разрешили въезд в страну по соображениям национальной безопасности, но личность не стали раскрывать.

Молдавский портал Cotidianul нашел информацию о том, что Достал был среди немногих западных политиков, которые ездили в Москву на 9 мая, а также критикует западные санкции против России и не одобряет военную поддержку Украины.

Напомним, Румыния недавно запретила въезд мэру Кишинева Ионе Чебану из-за контактов с РФ. Кроме него, под запрет попали еще двое граждан Молдовы.