У Литві силовики збираються на зустріч з президентом після інциденту з дроном

Представники силових відомств Литви у вівторок, 29 липня, проведуть зустріч з президентом Гітанасом Науседою після інциденту з російським ударним дроном, який порушив повітряний простір країни з Білорусі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі будуть обговорюватися заходи щодо посилення охорони кордону та контролю повітряного простору, розповів міністр.

"На цей вівторок запланована зустріч з президентом, на якій ми спільно з Міністерством національної оборони, армією, Службою охорони державного кордону та Службою громадської безпеки представимо план дій, які, на нашу думку, необхідно вжити для посилення охорони кордону, особливо в частині контролю повітряного простору", – сказав очільник МВС.

Кондратович додав, що служби продовжують пошуки дрона, що впав на території Литви.

"Дії координуються, вся інформація надсилається військовим для визначення найближчого можливого місця падіння об'єкта або літального апарату", – повідомив глава МВС.

За його словами, реальної загрози цей літальний апарат не становив.

"Було дано оцінку, що в більшості випадків подібні можливі літальні апарати, як минулого разу, не становлять такої великої загрози", – сказав Кондратович.

Нагадаємо, про присутність безпілотника, що ймовірно залетів з Білорусі, поліції стало відомо з повідомлень численних свідків у прикордонні. Останній раз апарат бачили неподалік Вільнюса близько 5 ранку. Міністерка Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Після інциденту в Литві пообіцяли залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони.