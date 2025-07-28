В Литве силовики собираются на встречу с президентом после инцидента с дроном

Представители силовых ведомств Литвы во вторник, 29 июля, проведут встречу с президентом Гитанасом Науседой после инцидента с российским ударным дроном, который нарушил воздушное пространство страны с территории Беларуси.

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи будут обсуждаться меры по усилению охраны границы и контроля воздушного пространства, рассказал министр.

"На этот вторник запланирована встреча с президентом, на которой мы совместно с Министерством национальной обороны, армией, Службой охраны государственной границы и Службой общественной безопасности представим план действий, которые, по нашему мнению, необходимо принять для усиления охраны границы, особенно в части контроля воздушного пространства", – сказал глава МВД.

Кондратович добавил, что службы продолжают поиски дрона, упавшего на территории Литвы.

"Действия координируются, вся информация направляется военным для определения ближайшего возможного места падения объекта или летательного аппарата", – сообщил глава МВД.

По его словам, реальной угрозы этот летательный аппарат не представлял.

"Была дана оценка, что в большинстве случаев подобные возможные летательные аппараты, как в прошлый раз, не представляют такой большой угрозы", – сказал Кондратович.

Напомним, о присутствии беспилотника, который предположительно залетел из Беларуси, полиции стало известно из сообщений многочисленных свидетелей в приграничном районе. Последний раз аппарат видели недалеко от Вильнюса около 5 утра. Министр Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

После инцидента в Литве пообещали привлечь к охране воздушного пространства дополнительные силы противовоздушной обороны.