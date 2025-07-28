Російський прикордонний корабель порушив морський кордон Естонії

Прикордонний корабель Російської Федерації без дозволу увійшов у територіальні води Естонії і пробув там 35 хвилин.

Як повідомляє "Європейська правда", про інцидент повідомив Головний штаб Сил оборони Естонії, заяву якого наводить ERR.

Інцидент трапився 26 липня на схід від острова Вайндлоо. Військово-морські сили Естонії стежили за ситуацією, ідентифікували корабель і встановили факт порушення кордону.

Згідно із законом про державний кордон Естонії, іноземному військовому кораблю дозволено проходжувати через територіальні води країни, здійснюючи мирний прохід. Для цього необхідно повідомити МЗС Естонії за 48 годин до проходу. Російський прикордонний корабель цього не зробив.

28 липня до Міністерства закордонних справ Естонії викликали тимчасового повіреного у справах РФ у зв’язку з інцидентом.

Російському дипломату висловили протест та вручили офіційну ноту щодо порушення морського кордону Естонії.

"Порушення морського кордону Естонії Росією є серйозним і неприйнятним інцидентом. Це повідомлення було також передано тимчасовому повіреному в справах Російської Федерації", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Судно належало до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна тоді заявляв, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".