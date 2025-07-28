Российский пограничный корабль нарушил морскую границу Эстонии

Пограничный корабль Российской Федерации без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии и пробыл там 35 минут.

Как сообщает "Европейская правда", об инциденте сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии, заявление которого приводит ERR.

Инцидент произошел 26 июля к востоку от острова Вайндлоо. Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией, идентифицировали корабль и установили факт нарушения границы.

Согласно закону о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды страны, осуществляя мирный проход. Для этого необходимо уведомить МИД Эстонии за 48 часов до прохода. Российский пограничный корабль этого не сделал.

28 июля в Министерство иностранных дел Эстонии вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с инцидентом.

Российскому дипломату выразили протест и вручили официальную ноту о нарушении морской границы Эстонии.

"Нарушение морской границы Эстонии Россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному по делам Российской Федерации", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Напомним, в мае ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Судно принадлежало "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна тогда заявлял, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".