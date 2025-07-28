У Сербії заявили про кібератаку, кажуть про "гібридну війну" проти країни

Міністерство юстиції Сербії у понеділок заявило про кібератаку на державні установи, зокрема судову систему країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними сербського Міністерства юстиції, 4 липня судова інформаційна система Сербії зазнала "серйозної і комплексної зловмисної кібератаки".

"Існує відкрита підозра, що це частина гібридної війни, що ведеться проти Республіки Сербія", – йдеться в заяві відомства, де наводяться приклади кількох інших атак, що відбулися цього року.

Там додали, що влада відключила мережеві з'єднання з судовими органами та між ними, щоб запобігти поширенню хакерської атаки, яка може загрожувати функціонуванню судової системи протягом тривалого часу.

Міністерство юстиції Сербії також заявило, що попередня атака на його вебсайт "була здійснена з Угорщини та України", але не пов'язало жодну з цих країн із нинішньою кібератакою.

Збій стався після місяців масових антиурядових демонстрацій по всій країні, під час яких протестувальники вимагають проведення дострокових виборів.

Після трагічного обвалу даху залізничного вокзалу в місті Новий Сад наприкінці минулого року сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці з вимогами побороти корупцію.