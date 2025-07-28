В Сербии заявили о кибератаке, говорят о "гибридной войне" против страны

Министерство юстиции Сербии в понедельник заявило о кибератаке на государственные учреждения, в частности судебную систему страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным сербского Министерства юстиции, 4 июля судебная информационная система Сербии подверглась "серьезной и комплексной злонамеренной кибератаке".

"Существует открытое подозрение, что это часть гибридной войны, ведущейся против Республики Сербия", – говорится в заявлении ведомства, где приводятся примеры нескольких других атак, произошедших в этом году.

Там добавили, что власти отключили сетевые соединения с судебными органами и между ними, чтобы предотвратить распространение хакерской атаки, которая может угрожать функционированию судебной системы в течение длительного времени.

Министерство юстиции Сербии также заявило, что предыдущая атака на его веб-сайт "была осуществлена из Венгрии и Украины", но не связало ни одну из этих стран с нынешней кибератакой.

Сбой произошел после месяцев массовых антиправительственных демонстраций по всей стране, в ходе которых протестующие требуют проведения досрочных выборов.

После трагического обрушения крыши железнодорожного вокзала в городе Новый Сад в конце прошлого года сотни тысяч протестующих вышли на улицы с требованиями побороть коррупцию.