Италии пророчат сокращение трудоспособного населения на 20% за 25 лет

Национальное статистическое агентство Италии ISTAT предсказывает, что итальянское население трудоспособного возраста сократится более чем на одну пятую в течение следующих 25 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В своем последнем демографическом прогнозе ISTAT предполагает, что количество итальянцев в возрасте 15-64 лет уменьшится с 37,4 миллиона в 2024 году до 29,7 миллиона в 2050 году.

Соответственно, доля трудоспособного населения Италии в общей численности населения за этот период снизится с 63,5% до 54,3%.

Зато доля итальянцев в возрасте старше 65 лет, по прогнозам, вырастет с 24,3% до 34,6%, а в возрасте до 14 лет – наоборот, сократится с 12,2% до 11,2%.

В целом, по оценкам ISTAT, к 2050 году население Италии сократится до 54,7 миллиона.

Италия долгое время борется со снижением рождаемости и сокращением населения. В прошлом году количество новорожденных упало до рекордно низкого уровня – около 370 тысяч.

Длительный спад рождаемости в Италии считается национальной проблемой. Но несмотря на обещания действующего главы правительства Джорджи Мелони и ее предшественников решить эти проблемы, никому до сих пор не удалось остановить этот спад.