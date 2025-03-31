Народжуваність в Італії вкотре рекордно впала

За підсумками 2024 року народжуваність в Італії досягла нового рекордно низького рівня, а населення продовжує скорочуватись.

Про це свідчать останні дані Національного інституту статистики Італії (ISTAT), повідомляє "Європейська правда".

У 2024 році в Італії народились 370 тисяч дітей – на 2,6% менше, ніж у 2023-му, і на 35,8% менше, ніж у 2008-му, або останньому році, коли в Італії спостерігалося зростання кількості народжених дітей.

Загалом показник народжуваності в Італії є найнижчим з моменту об'єднання Італії у 1861 році.

Коефіцієнт фертильності, що визначає середню кількість дітей, народжених кожною жінкою дітородного віку, в Італії впав до рекордно низького рівня 1,18 – набагато нижче 2,1, необхідного для стабільного зростання населення.

За даними ISTAT, у 2024 році населення Італії становило 58,93 мільйона – на 37 тисяч менше, ніж роком раніше. За минулий рік у країні зафіксували також на 281 тисячу смертей більше, ніж народжень.

Водночас середня очікувана тривалість життя італійців підскочила до 83,4 років – майже на п'ять місяців більше, ніж у 2023 році.

Зниження рівня народжуваності в Італії вважають серйозною проблемою.

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні розгорнув кампанію, спрямовану на заохочення народження щонайменше 500 тисяч дітей на рік до 2033-го, аби запобігти падінню економіки через старіння населення.

Долучився й Папа Римський, який закликав італійців більше народжувати.