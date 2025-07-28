Берліну заборонили приймати родичів біженців із Сирії, Іраку та Афганістану

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт скасував виняток з міграційних правил, за яким зареєстровані у Берліні як біженці сирійці, афганці та іракці могли приймати в себе родичів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У листі до берлінського сенатора з питань фінансів Стефана Еверса глава МВС Німеччини заявив, що його відомство більше не дасть згоди на нові або продовження чинних програм прийняття біженців.

Це рішення фактично скасовує спеціальний режим для біженців з Сирії, Іраку та Афганістану, які мають родичів у Берліні, що досі дозволяв їм в'їжджати в країну в приватному порядку.

При цьому біженці повинні були зобов'язатися покривати витрати на медичне страхування та догляд за родичами, які приїхали в Німеччину.

Програма, запроваджена коаліцією соціал-демократів і "Зелених", з 2018 року дозволила в'їхати до Берліна понад 4000 людей.

Обмеження міграції стало однією з провідних тем останніх виборів у Німеччині та обіцянкою консервативного уряду Фрідріха Мерца.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними, яку отримують зокрема і біженці з України.