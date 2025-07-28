Берлину запретили принимать родственников беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт отменил исключение из миграционных правил, согласно которому зарегистрированные в Берлине в качестве беженцев сирийцы, афганцы и иракцы могли принимать у себя родственников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В письме к берлинскому сенатору по финансам Стефану Эверсу глава МВД Германии заявил, что его ведомство больше не даст согласия на новые или продление действующих программ приема беженцев.

Это решение фактически отменяет специальный режим для беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, имеющих родственников в Берлине, который до сих пор позволял им въезжать в страну в частном порядке.

При этом беженцы должны были обязаться покрывать расходы на медицинское страхование и уход за родственниками, приехавшими в Германию.

Программа, введенная коалицией социал-демократов и "Зеленых", с 2018 года позволила въехать в Берлин более 4000 человек.

Ограничение миграции стало одной из ведущих тем последних выборов в Германии и обещанием консервативного правительства Фридриха Мерца.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи безработными, которую получают в частности и беженцы из Украины.