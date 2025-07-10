ЗМІ: ЄС запропонував 10 варіантів покарання Ізраїлю через дії в Газі

Європейська служба зовнішніх справ у четвер представила державам-членам пропозиції дипломатичних заходів проти Ізраїлю через порушення ним прав людини в секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", з документом ознайомилось агентство Reuters.

У документі дипломатичної служби ЄС пропонуються загалом 10 варіантів покарання Ізраїлю у звʼязку з його діями в Газі.

Серед іншого, йдеться про серйозні кроки, як-то призупинення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, а також менш суворі заходи, такі як призупинення технічних проєктів ЄС-Ізраїль.

Більшість заходів потребують схвалення всіх або більшості країн – членів ЄС.

Співрозмовники Reuters зазначають, що наразі не зрозуміло, чи є серед країн-членів достатня кількість тих, хто готовий підтримати будь-який із цих заходів.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.

У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю – як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.