Глава МЗС Чехії нагадав Києву про важливість реформ, зокрема антикорупційної

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Ліпавський зазначив, що однією з тем розмови було те, як Чехія може далі підтримувати Україну.

"У наших власних інтересах – щоб Україна стала сильним членом ЄС. Тому я нагадав міністру про важливість продовження реформ та боротьби з корупцією", – написав чеський міністр закордонних справ.

Попереднього разу міністри спілкувалися минулого тижня, після ухвалення скандального закону №12414 щодо НАБУ і САП. Тоді Ян Ліпавський наголосив, що підтримка Чехією України не дає "карт-бланш" на будь-які дії української влади.

Розгляд президентського законопроєкту, що має виправити ситуацію, запланований на завтра, 30 липня.

За даними "ЄП", Євросоюз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту №12414.

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