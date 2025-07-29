Глава МИД Чехии напомнил Киеву о важности реформ, в частности антикоррупционной

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Липавский отметил, что одной из тем разговора было то, как Чехия может дальше поддерживать Украину.

"В наших собственных интересах – чтобы Украина стала сильным членом ЕС. Поэтому я напомнил министру о важности продолжения реформ и борьбы с коррупцией", – написал чешский министр иностранных дел.

В прошлый раз министры общались на прошлой неделе, после принятия скандального закона №12414 о НАБУ и САП. Тогда Ян Липавский подчеркнул, что поддержка Чехией Украины не дает "карт-бланш" на любые действия украинской власти.

Рассмотрение президентского законопроекта, который должен исправить ситуацию, запланировано на завтра, 30 июля.

По данным "ЕП", Евросоюз по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта №12414.

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