Чи стануть навчання "Захід-2025" завісою для нападу РФ на Литву і Польщу

У вересні на території Білорусі мають пройти нові російсько-білоруські навчання "Захід-2025".

Оцінюючи ризики "переростання" навчань у реальну військову агресію, зазвичай говорять не про ризик відкриття нового фронту проти України, а про можливість агресії проти сусідніх із Білоруссю країн ЄС: Польщі та Литви.

Про те, чи виправдані такі побоювання і за яких обставин такий сценарій можуть реалізувати, читайте в статті Павла Радя та Ярослава Чорногора з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Новий напад чи ілюзія загрози: що стоїть за великими навчаннями армії РФ у Білорусі. Далі – стислий її виклад.

Ще у далекому 2009 році було ухвалено рішення про регулярне проведення спільних білорусько-російських навчань, тож відтоді маневри "Щит Союзу" або "Захід" проходили у форматі оперативно-стратегічних кожні два роки.

Навчання "Захід-2021", які виявили рекордними за чисельністю (участь у них взяли 200 тисяч осіб особового складу з Росії, Білорусі та союзників по ОДКБ), все ж стали підготовкою для вторгнення до України – після навчання частина армійських батальйонів РФ не залишила Білорусь, а була розміщена біля кордону з Україною.

А після початку повномасштабної війни масштабних навчань у Білорусі вже не проводили.

Натомість після лютого 2022 року певною альтернативою навчанням великого калібру стали менш масштабні маневри окремих родів військ, передусім військово-повітряних сил.

Військові навчання, що проходили у Білорусі після 2022 року були, серед іншого, інструментом тиску на Захід.

Чи не стане "Захід-2025" винятком?

Ключове питання – чи здатна Росія за умов ресурсних обмежень виділити значну кількість військ, здатних створити реальну загрозу країнам-членам НАТО.

Тим паче, що на відміну від попереднього циклу навчань "Захід-2021", коли вже з другої половини липня до Білорусі почали прибувати ешелони з російською технікою – цьогоріч, за винятком декількох рейсів військово-транспортної авіації ВКС РФ, значного переміщення сил і засобів зафіксовано не було.

Серйозної загрози нарізі не бачать й західні політики.

Ще одним аргументом на користь зниження загрози могла би стати риторика Мінська, в якому заявляли про зміну параметрів навчань в бік зменшення, а також про перенесення місця проведення маневрів углиб території Білорусі. Більш того, білоруська сторона повідомляла про запрошення західних партнерів у ролі міжнародних спостерігачів.

Втім, через три тижні риторика Мінську змінилася – начальник білоруського Генштабу Павло Муравейко почав погрожувати перекиданням окремих підрозділів ближче до кордону з Польщею та Литвою у відповідь на навчання "Захисники Європи-2025", які восени цього року проводитимуть країни-члени НАТО.

І це – доказ того, що найгірший сценарій все ще залишається реальним.

Попри те, що цьогорічна безпекова загроза є відносно низькою, ймовірність агресії проти країн-членів НАТО залишається, хоча – й у більш віддаленій перспективі.

Докладніше – в статті Павла Радя та Ярослава Чорногора Новий напад чи ілюзія загрози: що стоїть за великими навчаннями армії РФ у Білорусі.