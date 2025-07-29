Станут ли учения "Запад-2025" прикрытием для нападения РФ на Литву и Польшу

В сентябре на территории Беларуси должны пройти новые российско-белорусские учения "Запад-2025".

Оценивая риски "перерастания" учений в реальную военную агрессию, обычно говорят не о риске открытия нового фронта против Украины, а о возможности агрессии против соседних с Беларусью стран ЕС: Польши и Литвы.

О том, оправданы ли такие опасения и при каких обстоятельствах такой сценарий может быть реализован, читайте в статье Павла Радя и Ярослава Черногора из Совета внешней политики "Украинская призма" Новая война или иллюзия угрозы: что стоит за большими учениями армии РФ в Беларуси. Далее – краткое изложение статьи.

Еще в далеком 2009 году было принято решение о регулярном проведении совместных белорусско-российских учений, поэтому с тех пор маневры "Щит Союза" или "Запад" проходили в формате оперативно-стратегических каждые два года.

Учения "Запад-2021", которые оказались рекордными по численности (в них приняли участие 200 тысяч человек личного состава из России, Беларуси и союзников по ОДКБ), все же стали подготовкой для вторжения в Украину – после учений часть армейских батальонов РФ не покинула Беларусь, а была размещена у границы с Украиной.

А после начала полномасштабной войны масштабных учений в Беларуси уже не проводили.

Вместо этого после февраля 2022 года определенной альтернативой учениям большого калибра стали менее масштабные маневры отдельных родов войск, прежде всего военно-воздушных сил.

Военные учения, проходившие в Беларуси после 2022 года, были, среди прочего, инструментом давления на Запад.

Не станет ли "Запад-2025" исключением?

Ключевой вопрос – способна ли Россия в условиях ресурсных ограничений выделить значительное количество войск, способных создать реальную угрозу странам-членам НАТО.

Тем более что в отличие от предыдущего цикла учений "Запад-2021", когда уже со второй половины июля в Беларусь начали прибывать эшелоны с российской техникой, в этом году, за исключением нескольких рейсов военно-транспортной авиации ВКС РФ, значительного перемещения сил и средств зафиксировано не было.

Серьезной угрозы в этом не видят и западные политики.

Еще одним аргументом в пользу снижения угрозы могла бы стать риторика Минска, в которой заявляли об изменении параметров учений в сторону уменьшения, а также о переносе места проведения маневров вглубь территории Беларуси. Более того, белорусская сторона сообщала о приглашении западных партнеров в качестве международных наблюдателей.

Впрочем, через три недели риторика Минска изменилась – начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко начал угрожать переброской отдельных подразделений ближе к границе с Польшей и Литвой в ответ на учения "Защитники Европы-2025", которые осенью этого года будут проводить страны-члены НАТО.

И это – доказательство того, что худший сценарий все еще остается реальным.

Несмотря на то, что в этом году угроза безопасности относительно низкая, вероятность агрессии против стран-членов НАТО остается, хотя и в более отдаленной перспективе.

Подробнее – в статье Павла Радя и Ярослава Черногора Новая война или иллюзия угрозы: что стоит за большими учениями армии РФ в Беларуси.