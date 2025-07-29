Трамп заявляє, що працює над врегулюванням ситуації на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що "працює разом" з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб "врегулювати" ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить телеканал CNN.

У Трампа, який відкривав нове поле для гольфу в Шотландії, спитали, що він планує сказати Нетаньягу, на що він відповів: "Ми працюємо разом, щоб спробувати врегулювати ситуацію".

Перед тим на запитання про можливе припинення вогню в регіоні американський президент відповів: "Ситуація налагодиться".

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Зокрема, Трамп раніше сказав, що вважає проблему з голодом в секторі Гази реальною.

А Єврокомісія 28 липня запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.