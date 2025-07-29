Трамп заявляет, что работает над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что "работает вместе" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит телеканал CNN.

У Трампа, который открывал новое поле для гольфа в Шотландии, спросили, что он планирует сказать Нетаньяху, на что он ответил: "Мы работаем вместе, чтобы попытаться урегулировать ситуацию".

Перед этим на вопрос о возможном прекращении огня в регионе американский президент ответил: "Ситуация наладится".

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В частности, Трамп ранее сказал, что считает проблему с голодом в секторе Газа реальной.

А Еврокомиссия 28 июля предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.