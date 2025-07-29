У Молдові скликають Раду з нацбезпеки: говоритимуть про іноземне втручання у вибори
Президентка Молдови Мая Санду скликає засідання Вищої ради з нацбезпеки, щоб обговорити питання іноземного втручання у майбутні парламентські вибори в країні.
Про це повідомляє TV8, інформує "Європейська правда".
Засідання відбудеться у середу, 30 липня. Після його завершення запланована пресконференція Санду.
Згідно із заявою Адміністрації президентки Молдови, будуть обговорюватися питання, що стосуються ризиків для інформаційної безпеки держави в контексті виборів, у тому числі зовнішніх впливів, які можуть вплинути на чесність і справедливість виборів.
Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.
22 липня лідери Партії соціалістів, Партії комуністів, партії "Серце Молдови" і партії "Майбутнє Молдови" заявили про плани об'єднатися в виборчий блок для участі в майбутніх парламентських виборах. Назва виборчого блоку і імена кандидатів поки не розголошуються.
"Європейська правда" пояснювала у своїй статті, що саме цей блок стане основним провідником інтересів Кремля перед виборами у Молдові.
Читайте більше про те, як проєвропейська влада Молдови планує зберегти владу.