В Молдове созывают Совет по нацбезопасности: будут говорить об иностранном вмешательстве в выборы

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета по нацбезопасности, чтобы обсудить вопрос иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране.

Об этом сообщает TV8, информирует "Европейская правда".

Заседание состоится в среду, 30 июля. После его завершения запланирована пресс-конференция Санду.

Согласно заявлению Администрации президента Молдовы, будут обсуждаться вопросы, касающиеся рисков для информационной безопасности государства в контексте выборов, в том числе внешних влияний, которые могут повлиять на честность и справедливость выборов.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

22 июля лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и партии "Будущее Молдовы" заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в предстоящих парламентских выборах. Название избирательного блока и имена кандидатов пока не разглашаются.

"Европейская правда" объясняла в своей статье, что именно этот блок станет основным проводником интересов Кремля перед выборами в Молдове.

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