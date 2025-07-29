ЗМІ: Німеччина готує військове замовлення на 8500 бронетранспортерів і десятки літаків

Німеччина готує понад 60 військових замовлень для затвердження парламентом до кінця цього року, зокрема на покупку 20 винищувачів Eurofighter, до 5000 бронетранспортерів Boxer і не менше 3500 бронетранспортерів Patria Oyj.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили джерела, німецький міністр оборони Борис Пісторіус у понеділок поінформував законодавців про пріоритети уряду щодо перетворення збройних сил Німеччини на найсильнішу в Європі армію.

У середу кабінет міністрів Німеччини планує затвердити середньостроковий фінансовий план, згідно з яким річний бюджет на оборону буде збільшено більш ніж удвічі, до 162 млрд євро протягом чотирьох років.

Співрозмовники агентства зазначили, що витрати Німеччини на оборону будуть в основному спрямовані на Європу, оскільки канцлер Фрідріх Мерц прагне переорієнтувати військові витрати на регіональних виробників, щоб зробити континент більш незалежним від США.

На першому місці у списку військових закупівель буде придбання 20 додаткових винищувачів Eurofighter за контрактом на суму до 3 млрд євро, повідомили джерела.

Ще Берлін планує замовити до 5000 броньованих автомобілів Boxer у різних конфігураціях у вітчизняних виробників KNDS та Rheinmetall, а також щонайменше 3500 броньованих модульних автомобілів Patria у фінської оборонної компанії з однойменною назвою.

Крім броньованих машин, міністерство оборони розглядає можливість придбання декількох сотень танків Leopard 2 у KNDS і Rheinmetall, додали співрозмовники.

Міністерство оборони також розробляє стратегію використання безпілотних літальних апаратів, яка призведе до розміщення замовлень на кілька мільярдів євро у німецьких виробників, таких як Helsing або Quantum Systems, повідомили джерела.

Крім того, з огляду на залежність Європи від США в більшості військових комунікацій через супутники, Німеччина планує інвестувати понад 15 млрд євро в модернізацію своєї військової супутникової інфраструктури протягом найближчих років, додали джерела.

Крім того, за данами ЗМІ, до 2029 року Збройні сили Німеччини хочуть мати в своєму арсеналі перші безпілотні літальні апарати, здатні вражати цілі вглибині ворожої території.

Повідомляли також, що Німеччина витратить до 2 млрд євро на модернізацію авіабази НАТО в Бюхелі в землі Рейнланд-Пфальц, що значно дорожче, ніж планувалось.