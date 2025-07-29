Осужденного за геноцид в Сребренице Младича отказались освободить по состоянию здоровья

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН отклонил просьбу военного преступника Ратко Младича об освобождении по гуманитарным соображениям из-за его тяжелого состояния здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В решении отмечается, что несмотря на доказательства тяжелого состояния здоровья Младича, он получает всестороннюю медицинскую помощь, что четко подтверждается медицинскими заключениями.

Кроме того, судьи обратили внимание, что Младич не страдает острой терминальной болезнью, которая могла бы оправдать его освобождение, и имеет возможность регулярно общаться с семьей.

"Таким образом, его дальнейшее содержание под стражей не является бесчеловечным или унижающим достоинство и, как таковое, продолжает соблюдать важные принципы наказания, применимые к преступлениям, за которые он был осужден", – говорится в решении.

83-летний Ратко Младич отбывает пожизненное заключение после того, как в ноябре 2017 года трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал его виновным по 10 обвинениям, среди которых – геноцид, убийство, судебное преследование, принудительная депортация.

Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.

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