Зеленський привітав новий дедлайн Трампа для Росії

Президент Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за прагнення припинити російську агресію проти України, реагуючи на новий дедлайн, оголошений ним Владіміру Путіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на Х.

Глава держави відзначив "чітку позицію і тверду рішучість президента США", додавши, що в цей момент "багато чого може змінитися завдяки силі для досягнення справжнього миру".

"Дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни. Україна залишається відданою миру і буде невтомно працювати разом із США, щоб зробити наші країни безпечнішими, сильнішими і процвітаючими", – додав Зеленський.

Раніше в понеділок Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За словами президента США, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв після чергового ультиматуму з боку президента США Дональда Трампа заявив, що той наближається до війни з Росією.