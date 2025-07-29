Трамп дал России 10 дней "с сегодняшнего дня", чтобы прекратить войну

Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.

Об этом он сказал журналистам во вторник на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда".

На просьбу уточнить, когда начинается новый дедлайн для руководства России по установлению мира в Украине, Трамп заявил: "10 дней со сегодняшнего дня".

"А потом мы наложим тарифы и другие меры. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что она, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы наложим тарифы и другие предложенные меры", – добавил президент США.

Напомним, накануне Трамп заявил о своем разочаровании Владимиром Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал новый дедлайн Трампа для России.

А министр иностранных дел Андрей Сибига назвал "реалистичной и твердой" позицию американского президента.