В Италии уже пять человек стали жертвами экстремальной жары

Сильная жара, охватившая Италию более недели назад, привела к смерти уже как минимум пяти человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В частности, на итальянском острове Сардиния в последние дни температура превысила 40°C. Здесь жертвами экстремальных температур стали два человека в возрасте 60 и 75 лет, которые отдыхали на пляже.

В городе Генуя 85-летний мужчина скончался от сердечной недостаточности в отделении неотложной помощи больницы, куда его доставили для лечения от обезвоживания.

Кроме того, недалеко от Болоньи скончался 47-летний строитель, а в Палермо 53-летняя женщина умерла после того, как потеряла сознание во время прогулки.

Министерство здравоохранения Италии объявило 18 крупных городов в состояние максимальной "красной" готовности в связи с жарой в четверг, в том числе Рим, Милан, Турин, Болонью, Геную и Палермо, что означает, что жара настолько сильная, что представляет опасность даже для молодых и здоровых людей.

Меры по прекращению работ на открытом воздухе, например, на строительных площадках и фермах в самое жаркое время суток вступили в силу по всей стране, хотя они не являются обязательными, и поэтому многие продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, в Париже на фоне аномальной жары умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо во время экскурсии по Версалю.

А в Испании в результате жары погиб двухлетний ребенок, которого оставили в запертой машине.