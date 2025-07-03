У Молдові проросійський Додон заступився за главу Гагаузії як "матір двох дітей"

Лідер молдовської Партії соціалістів Ігор Додон у четвер став на захист глави автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул, якій інкримінують причетність до фінансування забороненої проросійської партії "Шор".

Про це Додон написав на своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Експрезидент Молдови заявив, що "категорично засуджує політичну розправу над башканом Гагаузії", а справу проти неї назвав політично вмотивованою.

"Особливе обурення викликає той факт, що влада в особі Маї Санду зважилася на відкрите знущання над матір'ю двох маленьких дітей. Політичні репресії – це ще один крок назад для нашої країни", – додав він.

Нагадаємо, Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

Прокуратура просить для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт. Останній раз його продовжили до 12 липня.

Євгенія Гуцул не визнає провину і заявляє про політичні переслідування.