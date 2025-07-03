В Молдове пророссийский Додон вступился за главу Гагаузии как "мать двоих детей"

Лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон в четверг встал на защиту главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул, которой инкриминируют причастность к финансированию запрещенной пророссийской партии "Шор".

Об этом Додон написал на своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Экс-президент Молдовы заявил, что "категорически осуждает политическую расправу над башканом Гагаузии", а дело против нее назвал политически мотивированным.

"Особое возмущение вызывает тот факт, что власть в лице Майи Санду решилась на открытое издевательство над матерью двух маленьких детей. Политические репрессии – это еще один шаг назад для нашей страны", – добавил он.

Напомним, Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

Прокуратура просит для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест. Последний раз его продлили до 12 июля.

Евгения Гуцул не признает вину и заявляет о политических преследованиях.