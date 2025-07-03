У Німеччині чоловік напав на пасажирів потяга із сокирою, його затримали

Під час нападу в поїзді у Баварії, який влаштував чоловік із сокирою, чотири людини отримали легкі поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався у Нижній Баварії, коли чоловік напав на пасажирів у поїзді, що прямував до Відня, та поранив чотирьох людей.

Інші пасажири знешкодили підозрюваного нападника і поранили його, що запобігло більшій кількості постраждалих. Нападник разом із пораненими був ушпиталений.

За офіційною інформацією поліції, під час нападу підозрюваний використовував "небезпечні предмети", але ЗМІ уточнюють, що йдеться про сокиру.

Після інциденту рух залізничною колією тимчасово припинили, а на місце події викликали пожежників, поліцію та служби швидкої допомоги.

Нагадаємо, у травні на центральному вокзалі Гамбурга жінка безладно нападала з ножем і поранила 18 людей.