В Германии мужчина напал на пассажиров поезда с топором, его задержали

Во время нападения в поезде в Баварии, которое устроил мужчина с топором, четыре человека получили легкие ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел в Нижней Баварии, когда мужчина напал на пассажиров в поезде, следовавшем в Вену, и ранил четырех человек.

Другие пассажиры обезвредили подозреваемого нападавшего и ранили его, что предотвратило большее количество пострадавших. Нападавший вместе с ранеными был госпитализирован.

По официальной информации полиции, во время нападения подозреваемый использовал "опасные предметы", но СМИ уточняют, что речь идет о топоре.

После инцидента движение по железнодорожной колеи временно прекратили, а на место происшествия вызвали пожарных, полицию и службы скорой помощи.

Напомним, в мае на центральном вокзале Гамбурга женщина беспорядочно нападала с ножом и ранила 18 человек.