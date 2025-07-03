Одиозному евродепутату из Польши объявили окончательные обвинения в ряде преступлений

Прокуратура Польши в четверг объявила одиозному ультраправому евродепутату Гжегожу Брауну обвинения в семи преступлениях, в частности в тушении ханукальных свечей в Сейме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

В начале мая Окружная прокуратура в Варшаве получила от Европейского парламента согласие на привлечение Брауна к уголовной ответственности за совершение семи деяний, в частности за тушение ханукальных свечей в Сейме в 2023 году.

Как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве прокурор Петр Антони Скиба, в четверг Браун услышал в прокуратуре измененные обвинения в связи с совершением этих деяний.

Он добавил, что это последнее запланированное процессуальное мероприятие с участием Брауна перед направлением по этому делу обвинительного акта.

Два обвинения касаются событий декабря 2023 года, когда во время торжеств в Сейме евродепутат с помощью огнетушителя затушил ханукальные свечи.

Кроме того, речь идет также об инциденте в Немецком историческом институте, где он сорвал лекцию о Холокосте, повредив имущество учреждения, а также об инциденте в суде Кракова, откуда он вынес установленную судьями елку и выбросил ее в мусорный бак.

Два последних обвинения касаются событий в здании Национального института кардиологии, когда в 2022 году во время пандемии Браун вошел в больницу с группой людей без масок, ворвался на заседание руководства учреждения и напал на его директора.

Это – не единственные действия Гжегожа Брауна, которые привлекли внимание польских правоохранителей.

Одно из дел касается событий 16 апреля 2025 года, когда Браун – тогда кандидат в первом туре президентских выборов – пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице.

Другое производство ведется по делу предвыборного митинга Брауна 30 апреля в Белой Подляской, когда с здания городского совета был снят флаг Украины.