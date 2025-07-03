ЗМІ: Німеччина хоче укласти зі США угоду про Patriot для України

У федеральному уряді Німеччини зараз працюють над екстреним рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони та достатньою кількістю ракет-перехоплювачів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався таблоїд Bild.

За інформацією Bild, Берлін зараз чекає на підтвердження від міністра оборони США Піта Гегсета про надання двох систем протиповітряної оборони Patriot, які Німеччина фінансуватиме для України.

Запит, як стверджується, Німеччина направила ще кілька тижнів тому.

"Раніше Київ марно намагався самостійно придбати системи Patriot у США, а потім звернувся до уряду Німеччини", – пише Bild.

Після того як США оголосили про призупинення поставок деяких озброєнь Україні, в Берліні побоюються, що США можуть відхилити і німецький запит на дві системи Patriot, сказали джерела видання.

Це питання, за інформацією Bild, обговорювалося на засіданні уряду Німеччини в середу, під час якого "стало ясно, що скасовані поставки зброї з США не можуть бути компенсовані".

"Проте Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати надати Україні хоча б системи Patriot зі своїх власних запасів", – додає Bild.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський розраховує у розмові з президентом США Дональдом Трампом порушити питання продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема ракет PAC-3 для систем Patriot.

Також президент заявляв, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.