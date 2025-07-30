Трамп може дозволити біженцям з України залишитися у США до закінчення війни

Американський президент Дональд Трамп заявив, що українцям, які шукали притулку у США через російську агресію, можуть дозволити залишитися в країні до закінчення повномасштабної війни.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, відеофрагмент розмови журналіст DW розмістив у себе в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Один із журналістів запитав Трампа, чи дасть він дозвіл українцям у США залишитися в країні до закінчення повномасштабної російської війни. На що той відповів ствердно.

"Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", – сказав він.

Зазначимо, у січні після вступу Трампом на посаду, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

На початку квітня частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.