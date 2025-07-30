Трамп может разрешить беженцам из Украины остаться в США до окончания войны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинцам, которые искали убежища в США из-за российской агрессии, могут разрешить остаться в стране до окончания полномасштабной войны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, видеофрагмент разговора разместил журналист DW у себя в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Один из журналистов спросил Трампа, даст ли он разрешение украинцам в США остаться в стране до окончания полномасштабной российской войны. На что тот ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", – сказал он.

Отметим, в январе после вступления Трампа в должность, чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли мигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.

В начале апреля часть украинцев, находящихся в США по гуманитарной программе, получили ошибочные сообщения на электронную почту об аннулировании их статуса.