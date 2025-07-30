У Сербії, де тривають антивладні протести, сталися сутички в університеті

У сербському місті Новий Пазар вночі сталися сутички між поліцією і студентами, що тримають блокаду в університеті.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами сербських ЗМІ, пише "Європейська правда".

Студенти вже кілька місяців продовжують протест-блокаду в Державному університеті в Новому Пазарі. Попередньої ночі ситуація загострилась, коли близько 20 людей із закритими обличчями увірвались до будівлі з криками про нібито пожежу та почали силою виводити активістів.

Після того багато протестувальників та поліції залишалися під стінами університету. Врешті правоохоронці впустили студентів до будівлі закладу.

Фото: N1

Внаслідок цих подій постраждали шестеро поліцейських, вісім осіб затримали.

Протягом вівторка по всій країні відбулися акції підтримки протестувальників у Новому Пазарі.

Президент Сербії Александар Вучич назвав події в Новому Пазарі жахливими і заявив, що вони були політично організовані із антисербською метою.

Нагадаємо, антивладні протести в Сербії тривають ще з кінця 2024 року. Спусковим гачком для протестів стала трагедія на вокзалі міста Новий Сад, де обвал навісу спричинив загибель 16 людей. Вимоги справедливого розслідування згодом доповнилися іншими. Головною рушійною силою протестів є студенти.

Минулого тижня у Сербії присудили перші компенсації родинам загиблих на вокзалі в Новому Саді.

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