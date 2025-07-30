В Сербии, где продолжаются протесты, произошли столкновения в университете

В сербском городе Новый Пазар ночью произошли столкновения между полицией и студентами, которые удерживают блокаду в университете.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" по материалам сербских СМИ, пишет "Европейская правда".

Студенты уже несколько месяцев продолжают протест-блокаду в Государственном университете в Новом Пазаре. Прошлой ночью ситуация обострилась, когда около 20 человек с закрытыми лицами ворвались в здание с криками о якобы пожаре и начали силой выводить активистов.

После этого многие протестующие и полицейские остались под стенами университета. В итоге правоохранители впустили студентов обратно в здание.

Фото: N1

В результате этих событий пострадали шесть полицейских, восемь человек задержаны.

В течение вторника по всей стране прошли акции поддержки протестующих в Новом Пазаре.

Президент Сербии Александар Вучич назвал события в Новом Пазаре ужасными и заявил, что они были политически организованы с антисербской целью.

Напомним, антиправительственные протесты в Сербии продолжаются с конца 2024 года. Спусковым крючком для протестов стала трагедия на вокзале города Новый Сад, где обвал навеса привел к гибели 16 человек. Требования справедливого расследования впоследствии дополнились другими. Главной движущей силой протестов являются студенты.

На прошлой неделе в Сербии присудили первые компенсации семьям погибших на вокзале в Новом Саде.

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