Грузія розширить житлову зону на кордоні для українців-ексв’язнів, яких депортує Росія

У Грузії заявили, що планують швидко розширити житлову площу при КПП "Даріалі", де змушені очікувати подальших погоджень та допусків депортовані з РФ громадяни України – переважно засуджені, яких вивезли відбувати покарання на територію Росії.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда", про це заявили в Прикордонній поліції МВС Грузії.

У Прикордонній поліції оголосили, що виділили майже 300 тисяч ларі на розширення придатної для проживання площі біля грузинського пункту пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ.

На цей крок пішли у зв’язку зі зростанням кількості випадків, коли з боку РФ на кордон приходять громадяни України, часто без відповідних документів, які перебували в українських пенітенціарних закладах на нині окупованих територіях та були переміщені до установ в РФ, а після завершення терміну їх депортували.

За інформацією правозахисників і ЗМІ, такі люди можуть навіть місяцями жити у невеликому приміщенні біля КПП, доки здійснять усі процедурні кроки для їхнього повернення в Україну.

За останніми даними, рішення очікують близько 80 українців.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня коментували, що знають про проблему таких громадян України і працюють над їхнім поверненням.