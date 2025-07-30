Грузия расширит жилую зону на границе для отбывших заключение украинцев, депортируемых РФ

В Грузии заявили, что планируют быстро расширить жилую площадь при КПП "Дариали", где вынуждены ожидать дальнейших согласований и допусков депортированные из РФ граждане Украины – преимущественно осужденные, которых вывезли отбывать наказание на территорию России.

Как сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда", об этом заявили в Пограничной полиции МВД Грузии.

В Пограничной полиции объявили, что выделили почти 300 тысяч лари на расширение пригодной для проживания площади возле грузинского пункта пропуска "Дариали" на границе с РФ.

На этот шаг пошли в связи с ростом числа случаев, когда со стороны РФ на границу прибывают граждане Украины, часто без соответствующих документов, которые находились в украинских пенитенциарных учреждениях на ныне оккупированных территориях и были перемещены в учреждения в РФ, а после истечения срока их депортировали.

По информации правозащитников и СМИ, такие люди могут даже месяцами жить в небольшом помещении возле КПП, пока не будут выполнены все процедурные шаги для их возвращения в Украину.

По последним данным, решения ожидают около 80 украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины в конце июня прокомментировали, что знают о проблеме таких граждан Украины и работают над их возвращением.