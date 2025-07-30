У Грузії затримали члена політради опозиційної партії Саакашвілі

У Грузії затримали одного з членів політради опозиційного "Єдиного національного руху", звинувативши його у сприянні отриманню посвідки на проживання в Грузії за грошову винагороду.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Служба держбезпеки Грузії заявила про затримання члена політради "Єдиного національного руху" Лаші Цанава за звинуваченнями у шахрайстві.

Як стверджують у заяві, Цанава пообіцяв іноземцю допомогти з отриманням посвідки на проживання у Грузії та взяв за це 5600 доларів, які нібито отримав трьома траншами протягом травня-червня.

В СДБ заявили, що мають аудіо– та відеодокази злочину. Розслідування ведуть за ст. 180 кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на терміни 4-7 років.

Голова партії Тіна Бокучава пов’язала затримання однопартійця зі зростанням рейтингів "Національного руху".

Сам Міхеїл Саакашвілі – засновник партії та експрезидент Грузії – напередодні заявив, що Служба держбезпеки планує звинуватити голову політради партії Левана Хабеїшвілі у спробі збройного перевороту та у зв’язку з цим затримати низку осіб з керівництва партії.

Нагадаємо, ЄС попередив Грузію про можливість призупинення безвізового режиму, якщо влада країни не зробить кроків для поновлення верховенства права і не перегляне вироки представникам опозиції до 31 серпня.

З Тбілісі у відповідь заявили, що ЄС буцімто висуває Грузії абсурдні вимоги та що "мир і стабільність" важливіші за безвіз.