В Грузии задержали члена политсовета оппозиционной партии Саакашвили

В Грузии задержали одного из членов политсовета оппозиционного "Единого национального движения", обвинив его в содействии получению вида на жительство в Грузии за денежное вознаграждение.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Служба госбезопасности Грузии заявила о задержании члена политсовета "Единого национального движения" Лаши Цанава по обвинениям в мошенничестве.

Как утверждается в заявлении, Цанава пообещал иностранцу помочь с получением вида на жительство в Грузии и взял за это 5600 долларов, которые якобы получил тремя траншами в течение мая-июня.

В СГБ заявили, что имеют аудио– и видеодоказательства преступления. Расследование ведется по ст. 180 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Председатель партии Тина Бокучава связала задержание однопартийца с ростом рейтингов "Национального движения".

Сам Михеил Саакашвили, основатель партии и экс-президент Грузии, накануне заявил, что Служба госбезопасности планирует обвинить председателя политсовета партии Левана Хабеишвили в попытке вооруженного переворота и в связи с этим задержать ряд лиц из руководства партии.

Напомним, ЕС предупредил Грузию о возможности приостановки безвизового режима, если власти страны не предпримут шагов для восстановления верховенства права и не пересмотрят приговоры представителям оппозиции до 31 августа.

Из Тбилиси в ответ заявили, что ЕС якобы выдвигает Грузии абсурдные требования и что "мир и стабильность" важнее безвиза.