В Італії провели рейд в офісі Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp

Італійський антимонопольний орган (AGCM) розпочав розслідування щодо гіганта соцмереж Meta через функцію штучного інтелекту в месенджері WhatsApp.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Італійська влада підозрює, що Meta зловжила своїм домінуючим становищем на ринку месенджерів, попередньо встановивши функцію штучного інтелекту без запиту на згоду користувачів.

У вівторок співробітники антимонопольного відомства в супроводі фахівців фінансової поліції провели рейд в італійській філії Meta.

В електронному листі, надісланому Euractiv, представник Meta заявив, що компанія "повністю співпрацює з італійським антимонопольним органом".

"Надання безкоштовного доступу до наших функцій штучного інтелекту в WhatsApp дає мільйонам італійців можливість використовувати ШІ у місці, яке вони вже знають", – додав представник компанії.

Meta стверджує, що використання ШІ є повністю опціональною послугою.

Однак італійський антимонопольний орган заявив, що з березня 2025 року Meta AI встановлює свої послуги ШІ "у поєднанні з сервісом WhatsApp без попереднього запиту користувачів".

Сервіс штучного інтелекту вже потрапив під пильну увагу в декількох європейських країнах.

Meta відклала запуск свого сервісу штучного інтелекту після того, як ірландський орган із захисту даних порушив питання, що стосуються використання даних.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.

23 квітня Єврокомісія визнала, що компанії Apple та Meta порушили вимоги DMA, та оштрафувала їх на 700 млн євро: Apple – на 500 млн євро, а Meta – на 200 млн євро.

У відповідь на це Apple готується оскаржити рішення Європейської комісії, звинувачуючи орган Євросоюзу в ігноруванні зусиль компанії щодо дотримання законодавства та в ухваленні рішення про накладення великого штрафу ще до офіційного висновку.