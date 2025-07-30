В Эстонии уверены, что сокращение военного присутствия США в Европе не коснется Балтии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что анонсированное США сокращение американского военного присутствия в Европе коснется стран Балтии.

Заявление главы эстонского оборонного ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Певкур рассказал, что на недавней встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы указали на то, что США было бы разумно сохранить свое нынешнее присутствие в этих странах.

"На данный момент нет ни одного подтверждения или признака того, что в странах Балтии произойдет какое-либо изменение в размещении войск. Есть понимание и предпосылки, что размещение войск США в Европе изменится, но как именно оно изменится в пределах Европы? По этому поводу никаких сигналов сейчас нет", – сказал он.

По словам эстонского министра, внимание США сейчас больше сосредоточено на Тихоокеанском регионе в контексте Китая и Тайваня, а также на южной границе с Мексикой.

"Из этого можно предположить, что они сделают какие-то изменения в Европе. Но какие именно? Этот вопрос, скорее всего, будет решаться с октября. По крайней мере, такой сигнал мы получили в Пентагоне", – добавил Певкур.

Он рассказал, что это дает Европе возможность ускорить наращивание собственных возможностей.

"Я бы воспринял эти действия США как положительный знак для европейцев, потому что европейцы теперь могут показать, что мы можем, что наша промышленность может производить гораздо больше, что мы сами можем инвестировать гораздо больше", – резюмировал Певкур.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

В мае посол США при НАТО Мэтью Витакер заявлял, что Вашингтон может начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже в этом году.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.

В то же время в начале июля стало известно, что европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.