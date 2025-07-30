В Австрії звільнився посол, якого звинуватили у веденні садомазохістського блогу

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прийняла відставку посла в одній із європейських країн, якого викрили на веденні анонімного блогу відвертого характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Скандал довкола керівника посольства Австрії в одній з країн Європи почався кілька днів тому після публікації на сайті розслідувань Fass ohne Boden.

Журналісти стверджували, що в одній із європейських столиць ходили чутки про нібито непристойні висловлювання австрійського дипломата.

За даними Fass ohne Boden, посол вів анонімний блог The Night Mare (гра слів англійською: "кошмар" або "нічна кобила"), де розповідав про свої сексуальні фантазії – садомазохізм та приниження жінок (яких він порівнював з "мʼясом").

Розслідувачі змогли за відкритими даними встановити, що деякі дописи блогу публікувались просто з будівлі австрійського МЗС.

У МЗС Австрії підтвердили на запит Kronen Zeitung, що після публікації відомство почало внутрішню перевірку.

"У понеділок посол з особистих причин попросив про відкликання. Міністерка (Беате Майнль-Райзінгер. – Ред.) прийняла його прохання", – заявили там.

Ані країна, в якій працював посол, ані його імʼя публічно не розголошуються.

Нагадаємо, у 2020 році спалахнув скандал у Польщі, коли колишній посол у Японії Яцек Ізидорчик поскаржився на непристойну поведінку генерального директора МЗС Польщі Анджея Папєжа.

А у квітні радник премʼєр-міністра Швеції з нацбезпеки Тобіас Тиберг подав у відставку менш ніж через добу після призначення після того, як стало відомо про його фотографії в додатку Grindr.