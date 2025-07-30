В Австрии уволился посол, которого обвинили в ведении садомазохистского блога

Министр иностранных дел Австрии Беате Майньль-Райзингер приняла отставку посла в одной из европейских стран, которого уличили в ведении анонимного блога откровенного характера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Скандал вокруг главы посольства Австрии в одной из стран Европы начался несколько дней назад после публикации на сайте расследований Fass ohne Boden.

Журналисты утверждали, что в одной из европейских столиц ходили слухи о якобы непристойных высказываниях австрийского дипломата.

По данным Fass ohne Boden, посол вел анонимный блог The Night Mare (игра слов на английском: "кошмар" или "ночная кобыла"), где рассказывал о своих сексуальных фантазиях – садомазохизме и унижении женщин (которых он сравнивал с "мясом").

Расследователи смогли по открытым данным установить, что некоторые записи в блоге публиковались прямо из здания австрийского МИД.

В МИД Австрии подтвердили по запросу Kronen Zeitung, что после публикации ведомство начало внутреннюю проверку.

"В понедельник посол по личным причинам попросил об отзыве. Министр (Беате Майнль-Райзингер. – Ред.) приняла его просьбу", – заявили там.

Ни страна, в которой работал посол, ни его имя публично не разглашаются.

Напомним, в 2020 году разгорелся скандал в Польше, когда бывший посол в Японии Яцек Изидорчик пожаловался на непристойное поведение генерального директора МИД Польши Анджея Папежа.

А в апреле советник премьер-министра Швеции по нацбезопасности Тобиас Тиберг подал в отставку менее чем через сутки после назначения после того, как стало известно о его фотографиях в приложении Grindr.