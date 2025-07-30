ЗМІ дізнались, як Матвієнко потрапила в Женеву попри санкції ЄС

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями ЄС, змогла потрапити на конференцію у швейцарському місті Женева після дозволу на проліт літака з нею від Італії та Франції.

Про це дізналось агентство Bloomberg від проінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак з Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії.

Співрозмовники Bloomberg у Римі кажуть, що Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони додали, що італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.

У Міністерстві закордонних справ Швейцарії на запит Bloomberg нагадали, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

ЄС заборонив російським літакам входити в свій повітряний простір через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Матвієнко очолила російську делегацію на Всесвітній конференції спікерів парламентів, яку приймала Женева.

Реагуючи на це, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".

Під час виступу Матвієнко у Женеві десятки учасників конференції залишили залу на знак протесту.