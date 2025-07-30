СМИ узнали, как Матвиенко попала в Женеву несмотря на санкции ЕС

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая находится под санкциями ЕС, смогла попасть на конференцию в швейцарском городе Женева после разрешения на пролет самолета с ней от Италии и Франции.

Об этом узнало агентство Bloomberg от информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов, самолет с Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, а затем через Италию прибыл в Женеву в понедельник и вылетел в Москву в среду через воздушное пространство Франции и Италии.

Собеседники Bloomberg в Риме говорят, что Италия разрешила самолету с Матвиенко войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Они добавили, что итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет, прежде чем дать разрешение.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии на запрос Bloomberg напомнили, что могут делать исключения из запрета на въезд, "в частности для полетов, осуществляемых с гуманитарной, медицинской или дипломатической целью".

ЕС запретил российским самолетам входить в свое воздушное пространство через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Матвиенко возглавила российскую делегацию на Всемирной конференции спикеров парламентов, которую принимала Женева.

В ответ на это, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".

Во время выступления Матвиенко в Женеве десятки участников конференции покинули зал в знак протеста.